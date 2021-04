Record bate o martelo e define número de casais no Power Couple; saiba quantos

A Record divulgou oficialmente que a nova temporada do Power Couple Brasil contará com 13 casais em 2021. Ou seja, o reality show comandado por Adriane Galisteu terá 26 participantes. A emissora promete “diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação” entre os escolhidos.

O Notícias da TV revelou em primeira mão os primeiros nomes confirmados no programa. MC Mirella, funkeira e participante da última edição de A Fazenda, estará ao lado de Dynho Alves, com quem se casou no último mês de fevereiro, no México.

