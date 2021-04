Rodolffo é eliminado do BBB21 com 50,48% dos votos

A noite desta terça-feira (7/4) no Big Brother Brasil 21 foi dedicada a mais uma eliminação. Dessa vez quem saiu do programa foi o cantor sertanejo Rodolffo. O brother deixou o reality com 50,48% dos votos.

Com a escolha do público, ficam no programa os participantes Caio e Gil.

A eliminação de Rodolffo ocorre logo após uma das maiores tensões do programa: a resposta de João, ao vivo, em relação ao comentário do sertanejo sobre o cabelo do professor. A ação teve importantes repercussões fora e dentro da casa, desde uma investigação policial até o pronunciamento de artistas.

Momentos na casa

Ao longo do programa, a grande marca do sertanejo Rodolffo (da dupla com Israel) foi a próxima amizade com Caio. O colega virou um aliado do eliminado até os últimos momentos do reality. Outro ponto de destaque de Rodolffo no reality foi uma desavença com Fiuk por conta de uma fala em relação ao fato de o ator estava usando um vestido.

Rodolffo também havia se envolvido em uma grande briga depois da votação do domingo (28/3) contra os ex-aliados, Gil e Sarah. Antes aliados no jogo, Rodolffo trocou votos com Sarah após julgar ter sido traído ao não saber pela sister que seria votado pelo economista ainda no paredão anterior.

Ao sair do programa, Rodolffo terá o hit Batom de cereja. A faixa da dupla com Israel é um sucesso no país.