Sem Neymar, PSG tenta manter segundo lugar no Francês

A última rodada do Campeonato Francês foi desastrosa para o PSG. O time não só perdeu para o Lille como teve Neymar expulso pela 11ª vez na carreira e ainda deixou escapar a liderança para o próprio Lille. Agora o clube de Paris enfrenta o Strasbourg precisando vencer para manter a segunda colocação da competição.

O Strasbourg é o 10º colocado do Campeonato Francês. O time quer aproveitar que o PSG decide a vaga nas quartas de final da Champions League contra o Bayern de Munique no meio de semana e roubar pontos do segundo colocado.

