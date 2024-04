Em solenidade, Governo promove centenas de praças e oficiais da PMAC e do CBMAC; VEJA FOTOS

Em uma cerimônia com honras, o governador Gladson Cameli (Progressistas) promoveu 183 policiais militares e 30 bombeiros para assumirem novos postos e graduações, nesta terça-feira (23), em frente ao Quartel Geral da PMAC, na Praça da Revolução, em Rio Branco (AC).

A cerimônia, carregada de solenidade e significado, reconheceu o comprometimento e dedicação dos profissionais que integram o sistema de segurança pública do Acre. Cameli destacou que a medida faz parte do plano de valorização do servidor público do Estado.

“Estou há 5 anos, desde que assumi o comando do Palácio Rio Branco, estou valorizando, fazendo as promoções, dando condições para que o policial se sinta valorizado”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Fonseca, lembra que as promoções dos policiais só será possível por conta do decreto assinado pelo governador Gladson Cameli que diminui o tempo para promoção de militares.

“Foram vários estudos técnicos tanto na parte financeira e orçamentária, quanto da nossa legislação que já prevê isso. Não é nenhuma novidade. Sempre foi feito na rotina da nossa Polícia Militar para suprir vagas que ficaram vacantes em razão da reserva de outros militares”, declarou.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBM/AC), coronel Charles da Silva Santos, disse que o governo do Acre entendeu a complexidade dos serviços das entidades militares.

“Nós precisamos ter alguns postos de graduação preenchidos, que é onde você vai procurar valorizar o militar e ao mesmo tempo, imputar a ele, alguns serviços aquele posto ou graduação”, disse.