Tiago Leifert perde a paciência ao ser acusado de privilegiar brother

No último domingo (11), Tiago Leifert foi acusado de dar dicas para Arthur Picoli, que disputava a prova do bate e volta no “BBB 21”.

Após a repercussão da “suposta ajuda”, o próprio apresentador veio à tona para negar o caso.

“Levo tudo na esportiva, vocês sabem disso. Vivo tirando sarro de mim mesmo. Quando erro, eu assumo, venho aqui pedir desculpas, peço desculpas no ar, na mesma hora. Não vou nem me defender desse troço. Mas fico desanimado, porque é tão absurdo, tão baixo, tão ruim!”, iniciou ele Tiago Leifert .

“Estamos há oitenta dias no ar. Todo dia vem alguma pancada dessa e não falo nada, mas tem que ter uma linha vermelha e essa é a minha. Duvidar de mim desse jeito, fico bem chateado. Na boa, não é legal. Não gostei”, concluiu ele.

Ao fim, Pocah venceu a prova do bate e volta e se livrou do paredão. O mais votado do paredão sairá do “BBB 21” na terça-feira (13). O programa está previsto para terminar no fim de abril e início de maio.