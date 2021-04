Tortura e mortes no AC, Gladson bem avaliado e acreana em destaque no Brasil; mais lidas

Confira as matérias que mais repercutiram no nosso site durante a semana.

SEGUNDA-FEIRA

Irmão de sargento é amarrado, torturado e tem corpo jogado no Igarapé Judia

Um jovem, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto na tarde deste domingo (11), em uma área de mata na Rua Jorge Cardoso, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Motorista de ambulância da Fundação Hospitalar morre vítima da covid-19

Morreu vítima de complicações da covid-19, na noite de domingo (11), o condutor de ambulância Antônio Felix de Souza. Ele trabalhava na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

Processo seletivo da Prefeitura de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), abriu nesta terça-feira (13) um processo seletivo simplificado para contratação provisória de 29 servidores para a área da saúde.

Com 14 mortes, AC registra quase 400 casos de covid e ultrapassa 74 mil infectados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 394 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 13, sendo 182 casos confirmados por exames de RT-PCR e 212 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 73.613 para 74.007 nas últimas 24 horas.

QUARTA-FEIRA

Jovem que se preparava para ser juiz no Tribunal de Justiça do Acre morre vítima de covid

O jovem João Alberto da Trindade Neto morreu em decorrência de complicações causadas pela covid-19. Ele atuava no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) como oralista e estudava para se tornar juiz.

Bocalom despenca, Bolsonaro se mantém e Cameli é bem avaliado

Uma pesquisa realiza pela Data Control com 602 entrevistados no dia 12 de abril deste ano, mostra que a popularidade do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) desabou nesses cem dias em que ele está administrando a prefeitura de Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado; cunhado é suspeito

O corpo de Luciana Lima de Matos foi encontrado na tarde desta quinta-feira (15), em uma área de mata de um ramal no km 44 da BR-364, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

PF deflagra operação contra desvio de recursos para pandemia na Saúde de Rio Branco

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nas primeiras horas desta quinta-feira (15) a Operação Assepsia II, em Rio Branco, para apurar fraudes na aquisição de máscaras e álcool em gel pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), para enfrentamento à pandemia de Covid-19.

SEXTA-FEIRA

Bittar vê “excesso” do MPAC em recomendação para inauguração da ponte do Madeira

A recomendação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para que seja evitada aglomeração no ato de inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia, inclusive com a presença do presidente Jair Bolsonaro, foi duramente criticada no início da noite desta quinta-feira (15) pelo senador Márcio Bittar. A inauguração está prevista para ocorrer no próximo dia 29 de abril. A recomendação do MPAC se relaciona à pandemia do coronavírus.

PM encontra mulher que cantou ‘Seu Polícia’ para ele em festa no AC; confira

Depois de bombar na internet e ir parar na página oficial da dupla Zé Neto e Cristiano, a acreana que cantou o sucesso 'Seu Polícia' para um agente após a interrupção de uma festa clandestina em Rio Branco, finalmente conheceu o policial.