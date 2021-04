Bocalom despenca, Bolsonaro se mantém e Cameli é bem avaliado

Uma pesquisa realiza pela Data Control com 602 entrevistados no dia 12 de abril deste ano, mostra que a popularidade do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) desabou nesses cem dias em que ele está administrando a prefeitura de Rio Branco.

Quando foi perguntado como o cidadão rio-branquense avaliava a atual administração, 35,5% respondeu que achava péssima, 20,9% disse que estava ruim, 13,3% considera como regular, 18,06% disseram que o trabalho de Tião Bocalom estava bom e apenas 4,7% acredita que a administração do atual prefeito é boa. 7% não respondeu a pergunta ou disse que não sabia.

A pesquisa também quis saber sobre a expectativa dos moradores da capital acreana com relação ao restante do mandato do prefeito Tião Bocalom. 3,7% disseram que vai ser muito boa, 43,5% disse que será boa, 20,9% respondeu que ele seria “mais ou menos”, 18,6% acredita que será ruim e 11% afirmou que será muito ruim.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que teve uma votação expressiva em todo o Acre nas eleições passadas, foi considerado como péssimo administrador para 28,2% dos moradores de Rio Branco. Mas 29,2% disse que Bolsonaro é um bom presidente, 17,6% considera ele regular, 9,6% disse que é ruim e 13% disse que a administração do presidente é ótima. Não sabe ou não respondeu somou 2,3%

Quando foi perguntado sobre os dois anos e três meses de mandato do governador Gladson Cameli (Progressistas), para 22,5% dos rio-branquenses sua administração está sendo ótima e para 43,5% é boa. 16,6% respondeu que acha o governo de Gladson regular, 8% disse que é ruim e apenas 8,6% o considera péssimo administrador. 1% dos entrevistado não respondeu ou disse que não sabia.

A margem de erro da pesquisa é de 4,00 pontos percentuais para mais ou para menos.