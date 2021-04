Prefeitura de Rio Branco abre processo seletivo simplificado para área da saúde

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), abriu nesta terça-feira (13) um processo seletivo simplificado para contratação provisória de 29 servidores para a área da saúde.

Há vagas para agentes de endemias (10) e zoonoses (3), técnicos em enfermagem (15) e condutor de ambulância (1). O tempo de trabalho é de 180 dias, com possibilidade de renovação por igual período.

A seleção será feita por meio de análise curricular e de títulos. Todos os selecionados atuarão na saúde básica, com o combate à Covid-19 e ao surto do dengue.

Agentes de endemias e zoonoses terão salário de R$ 1.400 mais R$ 250 de gratificação para carga horária de 30 horas semanais. O requisito é ter pelo menos nível fundamental.

Com requisito de ensino médio e carteira de habilitação nível D, o condutor de ambulância também terá de trabalhar 30 horas, com salário de R$ 1.162,80 mais R$ 180 de gratificação.

Por fim, os técnicos de enfermagem trabalharão 40 horas semanais com salário base de R$ 1.261,77 mais R$ 1.320 de gratificação.

Três das 29 vagas são para pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e começam no dia 16 de abril, a partir das 6h, e vão até o dia 19 do mesmo mês, com encerramento às 18h, no horário local. Para se inscrever, é necessário acessar os sites www.riobranco.ac.gov e www.processoseletivosemsa.ac.gov.br.