Twitter sai do ar na noite desta sexta e web não tem onde reclamar

Os usuários do Twitter ficaram órfãos na noite desta sexta-feira (16/4). Em plena véspera de fim de semana, a rede social apresentou falhas e saiu do ar, com páginas que não se atualizavam e uma mensagem informando o erro.

De acordo com o site Downdetector, a falha ocorreu por volta das 21h. Os internautas reclamaram que a rede social caiu tanto na versão desktop quanto nos sistemas Android e iOS.

Na página do Downdetector, usuários relataram o problema: “Estava vendo uns posts, espero que não demore a voltar” e “Twitter caiu de novo” foram alguns dos comentários.