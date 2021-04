Vereador renuncia cargo de primeiro secretário da Câmara Municipal de Sena Madureira

A nota foi publicada pelo próprio parlamentar em sua página no facebook e fala os motivos da renúncia e sua insatisfação com alguns episódios que vêm acontecendo nos bastidores da política no município e vem, segundo o vereador, o desagradando.

Leia a nota na Íntegra:

Nota Pública

“Informo a população que ontem renunciei ao cargo de primeiro Secretário da Câmara Municipal e de uma comissão que fazia parte afim de fiscalizar minuciosamente as ações do executivo, impossível caminhar, somar, e ainda ser massa de manobra, comigo não, eu tenho cérebro, principalmente quando os pseudos aliados na surdina dos bastidores fazem de tudo para te ferrar, são donos de uma fome insaciável pelo poder, garganta profunda dos cargos, mais pra eles e menos pra ti, ou melhor , nada pra ti, essa é a ideologia. Desta feita, impossível caminhar com esse tipo de ação inescrupulosa.

Não faço parte da base do prefeito e nem tampouco agora do governo, seguirei fiscalizando por enquanto sozinho ou com aqueles que também seguirão essa ideologia, sei que sem os apoios necessários nos tornamos mais instáveis, mas esse mandato é do povo, também sei que não estou só, mesmo com limitações eu creio que vamos fazer a diferença, e enquanto eles brigam por poder, durante esses dois meses vindouros, estarei apresentando projetos que visem contemplar a nossa população, principalmente os mais necessitados.”