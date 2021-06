Após ação contra tráfico, casas e veículos são incendiados em cidade de MS

IIVINHEMA (MS) – Uma pequena cidade do interior de Mato Grosso do Sul, viveu uma sexta-feira (25) atípica e que acabou com fim de noite de terror, com casas e carros sendo incendiados. O fato foi após dia de operação contra tráfico de drogas que ocorreu por MS e pelo Brasil, incluindo o município no sudoeste de MS, a 284 km de Campo Grande. Todas as ações serão investigadas pela PC-MS (Polícia Civil de MS), mas tudo aponta ser ‘vingança’ devido a ‘Operação Narco Brasil’. Houve até um ferido entre as ocorrências.

Os moradores de Ivinhema, com cerca de 23 mil habitantes, presenciaram incêndios criminosos entre a noite desta sexta-feira e a madrugada deste sábado (26). Três residências foram incendiadas e três veículos foram queimados por criminosos, após ‘fim’ da Operação Narco Brasi, deflagrada pela PC-MS naquela cidade contra o tráfico de drogas.

De acordo com site local, Ivinoticias, o Corpo Bombeiros atendeu por volta das 23 horas, o primeiro incêndio, em uma casa na Rua 12 do bairro Vitória. O imóvel estava desocupado. Durante o trabalho de rescaldo, outra solicitação entrou para atender um incêndio em veículo na rua 10, logo após um incêndio em veículo que passou para outra residência na rua 8.

Na sequência houve mais um incêndio em residência na rua Remulo Guariente e mais dois veículos na rua Projetada 2, todos no bairro Vitória, depois uma tentativa de incêndio em veículo na Joaquim B. Santos.

Ferido e preso

Os veículos incendiados estavam todos nas garagens das residências, onde em uma delas, o proprietário acabou com suspeita de fratura no ombro e queimaduras de 2° grau na tentativa de sair de casa.

Um homem em atitude suspeita foi detido pelos Bombeiros Militares e entregue a uma equipe da Polícia Militar.

A polícia acredita que os incêndios podem ter relação com a “Operação Narco Brasil” deflagrada na quinta-feira (24), em âmbito nacional, onde em Ivinhema foram presos traficantes nesta sexta-feira (25).

Localização

O município de Ivinhema está situado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no Sudoeste de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Iguatemi). Localiza-se a uma latitude 22º18’17” sul e a uma longitude 53º48’55” oeste.

Distâncias: 284 km da capital Campo Grande, e, a 1 196 km da capital federal (Brasília)