Até tu, Rodolffo? Cantor manda mensagem para affair de Eduardo Costa

“Uai Bastiana! Azedou aí?”, perguntou o sertanejo por mensagem privada para a influencer no Instagram à qual a coluna teve acesso. E muito antes do nome de Mariana vir à tona por conta de seu envolvimento com Eduardo Costa, Rodolffo já curtia e comentava suas fotos na rede social.

Já Arthur deu forças à Mariana e falou sobre sua experiência. “Entrega nas mãos de Deus. Já deu tudo certo. Desculpa te escrever, mas vi a tua história por alto em outro aplicativo e sei como é ficar sem poder ver um filho. Força aí”, disse ele.