Perícia encontra apenas uma bala em arma que matou jovem e feriu marido

A Perícia Criminal encontrou apenas uma bala no revólver que matou uma jovem de 20 anos e que teria baleado o marido dela de 22 anos na noite de segunda-feira (22) em um sítio no ramal Remopel, Estrada dos Japoneses, quilômetro 16, zona rural da capital de Rondônia

João Vitor de O., foi alvejado na barriga e a esposa dele, Tamires Pinheiro Silva Santos, 22, encontrada morta no quintal da residência com um tiro na cabeça. Em uma das mãos dela a perícia encontrou um revólver calibre 38, que estava apenas com uma bala no tambor.

Uma testemunha chegou a dizer para a polícia que não teria ouvido disparos de arma de fogo, quando o vizinho João Vítor chegou pelado gritando que tinha sido baleado pela esposa e ela havia dito que ia se matar.

Quando os policiais chegaram ao local teriam encontrado uma faca caída no chão da casa, indicando que provavelmente teria ocorrido uma briga do casal.]

João Vítor foi socorrido ao hospital João Paulo II e não contou detalhes à PM, pois foi direto para o centro cirúrgico.

A Polícia Civil está investigando o caso. “Se tinha uma bala apenas na arma, então só se o tiro transfixou a cabeça da jovem e depois pegou no marido dela”, relatou uma fonte policial.