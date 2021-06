Bombou! Luiz Bacci, compartilha no Instagram intimidade do trisal acreano

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Fenômeno nas redes sociais, Sargento Nery, Alda Radine e Darlene Oliveira se tornaram verdadeiras celebridades no Acre após assumirem publicamente um ‘trisal’, termo popular para definir um relacionamento composto por três pessoas.

Os novos famosos da internet já estampam sites do Acre e do Brasil. Além dos jornais, o trisal também foi notado pelo apresentador do Record TV, Luiz Bacci.

Em seu perfil no Instagram, Luiz Bacci, que apresenta o Cidade Alerta, compartilhou em seu stories, uma matéria do G1 que conta o dia a dia dos acreanos. Veja: