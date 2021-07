Brasil pega Chile nas quartas da Copa América e só pode encontrar Argentina na final; veja datas e chaveamento

A Copa América 2021 concluiu nesta segunda-feira os jogos da fase de grupos. Agora é quartas de final. A seleção de Tite, classificada com antecedência e dona da melhor campanha geral da fase de grupos, vai encarar o Chile, que acabou em quarto lugar no Grupo A. O duelo acontece já na próxima sexta-feira (2), às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O clássico com a Argentina, do astro Lionel Messi, só será possível na final. Confira o calendário:

Q1: Peru x Paraguai (jogo no Olímpico (GO), 2 de julho, às 18h)

Q2: Brasil x Chile (jogo no Nilton Santos, 2 de julho, às 21h)

Q3: Uruguai x Colômbia (jogo no Mané Garrincha, 3 de julho, às 19h)

Q4: Argentina x Equador (jogo no Olímpico (GO), 3 de julho, às 22h)

Também na sexta, às 18h (de Brasília), Peru e Paraguai se enfrentam em Goiânia. Os peruanos acabaram em segundo lugar na chave B, enquanto os paraguaios ficaram em terceiro no outro grupo.

Os outros dois jogos das quartas de final serão no sábado. Às 19h, Uruguai e Colômbia duelam no Mané Garrincha, enquanto Argentina e Equador se enfrentam três horas mais tarde, no Estádio Olímpico, em Goiânia.

Nas semifinais, quem passar de Peru e Paraguai enfrenta o vencedor do duelo entre Brasil e Chile, novamente no Engenhão, na segunda-feira (5). Já quem sobreviver de Uruguai x Colômbia e Argentina x Equador decide a vaga na decisão na terã (6), em Brasília.

As quatro primeiras equipes de cada grupo avançam às quartas de final. Na fase eliminatória, o primeiro colocado do Grupo A enfrenta o quarto do B e assim sucessivamente. Os confrontos ficam da seguinte maneira: 1A x 4B, 2A x 3B, 1B x 4A e 2B x 3A.

A final da Copa América está marcada para dia 10 de julho, sábado, no Maracanã.

Para a primeira fase, a Conmebol dividiu as seleções em dois grupos, de acordo com suas posições geográficas. O grupo A da Argentina, conhecido como Zona Sul, tem também a Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Por outro lado no B, Zona Norte, tem o Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.

Veja o chaveamento até a final

Quartas de final:

Semifinais:

S1: vencedor Q1 x vencedor Q2 (jogo no Nilton Santos, 5 de julho, às 20h)

S2: vencedor Q3 x vencedor Q4 (jogo no Mané Garrincha, 6 de julho, às 22h)

Final: