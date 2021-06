Caminhão despenca de viaduto por culpa de outro motorista

CAMPO GRANDE (MS) – O erro e infração e até crime de de trânsito foi feito por terceiro, mas o perigo de morte e prejuízo ficou a caminhoneiro que sofreu acidente, após ser fechado por veículo em alta velocidade, na manhã desta quinta-feira (24). Um motorista de 38 anos, com seu caminhão caiu ou foi ‘empurrado’ de viaduto na região do bairro Vila Popular em Campo Grande.

Mas, apesar da queda de cerca de 10 metros, o motorista saiu ileso, e acabou de ver seu veiculo de pernas ou rodas para o ar e praticamente destruído devido ao impacto. O veículo que acabou caindo da altura significativa, ficou com as rodas para cima coberto de galhos que foram levados durante a queda. O motorista conseguiu sair do caminhão e não teve ferimentos.

Conforme testemunhas, o acidente, que quase se transformou em incidente fatal, teria ocorrido nesta manhã após o caminhoneiro ter sido fechado por um outro caminhão, fazendo com que ele se assustasse e jogasse o veículo para a lateral, evitando que ocorresse uma batida.

Mas,, como o caminhão estava carregado com uma carga de pedriscos e seguia sentido centro para realizar a descarga do material, quando foi surpreendido e se acarretou no desgoverno do veículo. Com o peso, o caminhão foi levado pro lado do barranco e não parou, caiu e concretizou o acidente.

Fugiu