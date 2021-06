Com integração de sistemas, empresas no Acre são abertas em até 30 horas

Como forma reduzir a burocracia e facilitar a formalização dos negócios, a Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac) oferece um novo processo de abertura de novas empresas na região.

Trata-se de um sistema de atendimento online, pelo qual o empresário ou contador pode abrir a empresa de forma simples e segura. O portal de atendimento para este serviço é o endereço eletrônico: integrar.ac.gov.br/Portal.

“Com o comprometimento dos nossos servidores, estamos buscando sempre evoluir no processo de atendimento aos donos de empresas. Um dos exemplos é o nosso processo online de abertura de empresa, fato que garantiu à Juceac estar em destaque no cenário nacional”, relata o presidente da instituição, Jurilande Aragão.

Segundo o gestor, atualmente a Juceac está em terceiro lugar, entre as juntas comerciais, quando se trata da rapidez no processo de abertura de uma empresa.

“Hoje, em 30 horas ou menos, a Juceac consegue abrir uma empresa. Tudo graças à articulação da nossa equipe, que consolidou convênios com a prefeitura, Corpo de Bombeiros, Receita Estadual e Federal, entre outras instituições”, declara Aragão.

Na plataforma online, estão disponíveis os pedidos de alvarás e registros de CNPJ, além de averiguações se já existe outra empresa com o nome escolhido atuando no mercado.

Aragão destaca que o novo sistema atendimento faz parte do trabalho de reestruturação da Juceac. “Estamos recebendo todo o apoio do governador Gladson Cameli para dar mais celeridade na abertura de novas empresas e assim fomentar o emprego e a geração de renda no Acre”, disse.

Em caso de dúvida, empresários e contadores podem entrar em contato com a Junta Comercial do Acre, pelo número telefônico: 3224-3441.