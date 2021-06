O seu celular está lento, alguns aplicativos vivem travando ou programas que você nunca ouviu falar começaram a aparecer no aparelho? Se a resposta for sim, o seu telefone pode estar com vírus.

E o risco aumenta se você tem o costume de não atualizar os aplicativos instalados e o sistema operacional com frequência. Isso é um prato cheio para que algum código malicioso se aproveite e interfira na execução dos programas.

