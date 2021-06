Detentos fogem de centro de ressocialização em Rondônia, durante banho de sol

Nesta sexta-feira (18) uma fuga foi registrada no Centro de Ressocialização de Ariquemes (RO). Pelo menos sete detentos conseguiram escapar da unidade de acordo com o Sindicato dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Rondônia (Singeperon).

Durante a manhã, aproximadamente 50 presos estavam no banho de sol em uma área de 40 m². No local há uma grade que os detentos forçaram, cederam as barras de ferro e conseguiram chegar até o pátio do Centro de Ressocialização.

Após isso os policiais penais interceptaram a ação, mas pelo menos sete detentos conseguiram fugir.

“Essa fuga foi bem diferente de todas as outras porque foi no período diurno e no horário de banho de sol. Geralmente as fugas acontecem no período da madrugada quando os presidiários serram as grades e pulam os alambrados. Se não fosse a ação rápida dos policiais penais aproximadamente 50 presos poderiam ter fugido”, informou Clebis Dias, representante do Singeperon.

Ao G1 a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que sete presos empreenderam fuga e um deles foi recapturado.

Em nota, a secretaria informou que o ocorrido é objeto de apuração pela corregedoria da Sejus e a equipe de inteligência da secretaria está trabalhando em conjunto com a Polícia Civil para recapturar os foragidos.

Inaugurado há pouco mais de três anos, o Centro de Ressocialização de Ariquemes já acumula um extenso histórico de fugas e superlotação. Com 198 vagas no projeto, na mesma semana da inauguração, o presídio já foi ocupado por mais de 400 presos.