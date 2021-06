Em operação integrada, policiais prendem suspeito de homicídio em Brasileia

Policiais militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e equipe de Inteligência do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (5º BPM), além do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), conseguiram prender o suspeito de um homicídio ocorrido no dia 16 de junho de 2021. A operação conjunta aconteceu nesta segunda-feira, 23, no ramal do 13, bairro Estrada do Pacífico, em Brasileia.

No local indicado, os policiais abordaram um veículo Fiat Strada, de cor prata, que tinha como passageiro o suspeito, que confessou e contou detalhes do crime. Segundo ele, a vítima era membro de uma facção rival e a ordem para executá-lo teria partido de líderes da facção a qual pertence e, com a ajuda de um comparsa, utilizou uma pistola calibre 9 milímetros para praticar o crime.

O suposto autor do crime afirmou ainda que, após o fato, chegou a comemorar a morte, juntamente com outros envolvidos, com o consumo de bebida alcoólica e de entorpecentes. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, com quatro munições.

O homem, de apenas 18 anos, possuía mandado de prisão em aberto, e foi encaminhado para a delegacia de Epitaciolândia, para as devidas providências referentes ao caso.