Gladson se declara para Alysson no dia de seu aniversário: “Te amo, Leitãozinho”

O governador Gladson Cameli (Progressista) usou as suas redes sociais nesta quinta-feira (24) para parabenizar o atual secretário de Saúde do Acre e seu braço direito no governo, Alysson Bestene, pela passagem do seu aniversário.

De forma carinhosa, Cameli chamou Alysson de “leitãozinho” e disse que ama o seu secretário.

“Te amo Leitãozinho. Hoje você inicia uma nova jornada, e nesse momento de alegria por você estar completando mais um ano de vida, quero lhe dizer que tenho muito orgulho em compartilhar da sua amizade”, escreveu o chefe do executivo.

“Que Deus, nosso Pai, ilumine ainda mais seu caminho, para que possa conquistar todos os seus sonhos. Quero também lhe agradecer, por tudo o que tem feito a frente da saúde do nosso estado, você tem sido um guerreiro e sabemos que ainda temos muito a conquistar, mas você deu o melhor de si nessa pandemia que estamos enfrentando”, continuou.

Alysson deve deixar a SSesacre na próxima semana para ocupar a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo (Segov).