Leonardo faz homenagem emocionante ao irmão: “Saudades imensas”

“Meu querido mano Leandro, 23 anos de sua partida e não há um só dia que eu não pense em você! Saudades imensas!! #23anossemleandro”, escreveu o sertanejo.

A morte de Leandro veio dois meses depois do diagnóstico do câncer. O cantor tinha apenas 36 anos de idade e experimentava o começo do sucesso ao lado do irmão e dupla sertaneja, Leonardo.

Leandro deixou quatro filhos: Lyandra Costa, Thiago, Leandrinho e Leandro Gomes.