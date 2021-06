Marido de Ana Maria Braga revela que não tem mais contato com ela

“Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho”, contou ele ao Extra.

O empresário, no entanto, destacou que nenhuma medida formal foi tomada pelos dois. “Continuamos casados. Ela é a minha mulher”, declarou. Lucet também negou boatos de que teria se desentendido com funcionários da apresentadora. “Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade”. Ana e Lucet se conheceram em uma viagem internacional para Algarve, em Portugal. Os dois se casaram no final do ano passado em uma cerimônia intimista.