PM prende “Jabá”, matador do Bonde dos 13 no Recanto dos Buritis

O matador da facção Bonde dos 13, Denilson Araújo da Silva, de 24 anos, vulgo “Jabá”, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde desta quarta-feira (16), na Travessa Valmar, no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do Tático 2° Batalhão estavam fazendo patrulhamento de rotina na região quando o avistaram o jovem em fundada suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, o faccionado começou a correr para o interior da residência e em seguida pulou o muro na tentativa de fugir, mas acabou sendo alcançado pelos PMs.

Na revista pessoal, foi encontrado com Jabá um revólver calibre 32 com 4 munições intactas.

Em um rápido depoimento, Jabá disse à polícia que estava envolvido na última morte no bairro Recanto dos Buritis. Ainda para os militares, Denilson disse que seria matador da facção Bonde dos 13.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis.