Presidente do TSE se reúne hoje com deputados que analisam voto impresso

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, recebe nesta segunda-feira (21) deputados que fazem parte da comissão especial que analisa a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso no país.

A proposta é de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), que prevê a impressão do voto assim que ele for feito na urna eletrônica. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defende a medida.

O encontro será nesta tarde e Barroso deve apresentar aos deputados como funciona o sistema da urna eletrônica.

Na semana passada, à CNN, o presidente do TSE lembrou que o voto eletrônico no Brasil é seguro, que nunca houve uma denúncia concreta de fraude e avaliou que o voto impresso pode trazer riscos às eleições.

Relator da PEC

O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) pretende apresentar na próxima semana relatório da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Voto Impresso Auditável.