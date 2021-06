Procon e Ipem realizam inspeções em supermercados de Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 22, agentes técnicos do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) efetuaram novas inspeções nos estabelecimentos comerciais que vendem gêneros alimentícios em Cruzeiro do Sul.

A ação compõe o cronograma do projeto Rota da Qualidade, que unifica as ações de fiscalização, educação e orientação aos consumidores e fornecedores, desenvolvidas pelo Procon/AC junto com o Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem/AC).

Os fiscais verificaram se as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) estão sendo devidamente praticadas. Como exemplo, foram inspecionadas as inserções de preços nos produtos e nas gôndolas, verificações na data de validade, além de observar as rotulações das mercadorias.

“Também foram averiguados prazos de validade dos alimentos e se existiam informações claras sobre os seus teores nutricionais, além de avaliarmos, junto com os técnicos do Ipem/AC, os processos de armazenamentos dos produtos e testagens das balanças que pesam o produto e emitem os seus preços”, informa o coordenador de fiscalizações do Procon/AC em Cruzeiro do Sul, Paulo Henrique Rocha.

Vinculado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o Ipem/AC intensifica as ações metrológicas no projeto Rota de Qualidade.

Além das avaliações nas balanças de supermercados e mercearias, as bombas dos postos de combustíveis também estão sendo aferidas pelos órgãos fiscalizadores para detectar possíveis irregularidades.

“Se encontramos erros nos indicadores de volume, falhas nos cronômetro digitais ou analógicos das máquinas, danos nas mangueiras ou problemas na vazão do combustível, notificamos o fornecedor para que efetue os devidos reparos”, relata o agente técnico do Ipem/AC, Alysson Gomes.