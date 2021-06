PT avisa que vai processar Amado Batista após cantor chamar Lula de “ladrão”

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, anunciou através do seu perfil no Twitter que irá processar Amado Batista, após o cantor ter chamado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ladrão durante uma entrevista à Rede Nordeste de Rádio.

Apesar da entrevista ter sido concedida na semana passada, a declaração só ganhou repercussão neste sábado (5).

Na ocasião, o artista defendeu os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), fez acusações envolvendo Lula e sua família, e ainda detonou as pesquisas eleitorais que apontam o ex-presidente na liderança das eleições de 2022.

“Amado Batista terá de enfrentar a Justiça, assim como outros que mentiram sobre Lula e sua família. Quem faz acusação falsa tem de ser responsabilizado pelo que diz, seja famoso ou não”, escreveu Gleisi nas redes sociais. “Cuidado com a língua, mentirosos”, complementou.

A assessoria do partido informou que os advogados estão analisando quais ações cabíveis contra o cantor.

Já sobre as declarações de Amado contra Lula, a equipe destacou apenas que a presidente da sigla já havia se posicionado no Twitter. A equipe do músico ainda não se manifestou.

Sucesso nos anos 1980 e 1990, o também empresário é apoiador declarado de Bolsonaro.

No ano passado, em meio à pandemia da Covid-19, o músico convidou o presidente para um churrasco em sua casa, em Goiás.

Na época, imagens do encontro mostraram os dois, ao lado de dezenas de pessoas, sem máscaras de proteção e aglomeradas.

“Temos amizade, sim, mas coitado… é o presidente, tem tanta coisa para cuidar, que não dá para simplesmente chamá-lo ‘vem aqui almoçar’. Não dá. Mas, de vez em quando, eu ligo para ele e conversamos. A nossa amizade é muito antes de ele ser presidente”, afirmou o músico durante a entrevista.

Confira: