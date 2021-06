Ranking da CNM aponta Rio Branco como a 4ª capital do país a vacinar público mais jovem

Um levantamento realizado essa semana pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) aponta Rio Branco como a quarta capital do país a vacinar público mais jovem contra o Coronavírus (35 anos), ficando atrás somente de Vitória-ES, que também vacina o público de 35 ou mais, Manaus-AM, 32 anos ou mais e São Luís-MA, 18 anos ou mais.

Em quanto a capital do Acre vacina neste sábado, 26, o público de 35 anos ou mais, de acordo com o levantamento da CNM 16% (2.747) cidades brasileiras ainda não passaram da vacinação de pessoas com 56 anos ou mais. A maioria, 40%, vacina neste momento pessoas com idade entre 50 e 55 anos, segundo o estudo.

Realidades diferentes

Para a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), é esperado esse tipo de diferença, porque cada localidade possui uma realidade própria. Isso envolve, segundo o presidente da entidade, Juarez Cunha, desde as características de sua população, possuindo mais jovens ou mais velhos, até o modo de se realizar a campanha de imunização. “São realidades diferentes em cada local”, enfatiza Cunha.