Rio Branco está entre as 64 cidades do Brasil mais afetadas pela pandemia; confira

Dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa, e divulgados pelo G1 nesta sexta-feira (18), mostra Rio Branco entre as 64 cidades mais afetadas pela pandemia do coronavírus em todo o Brasil.

Com 1051 mortes confirmadas desde 2020 em decorrência da doença, a cidade tem um cenário mais positivo do que algumas outras capitais, como Porto Velho, que está na 24ª posição, e João Pessoa, na 18ª; e mais negativo em comparação com Florianópolis, em 69ª, e Palmas, em 132ª.

São Paulo, a maior capital do Brasil e a primeira a registrar casos da doença, assumiu o topo, com 32.264 óbitos. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 27.781, e Manaus em terceiro, com 9.103.

A pesquisa deu conta de tabelar as 5518 cidades brasileiras.

No recorte da taxa de letalidade (número de mortos em relação ao total de infectados), a capital do Acre registra 2,82%, e se destaca à frente da média nacional, que é de 2,40%.