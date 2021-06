Série D: Galvez e Atlético-AC duelam neste domingo na Arena da Floresta

Imperador Galvez e Atlético Acreano fecham neste domingo (20), na Arena da Floresta, a terceira rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O primeiro tenta entrar na zona de classificação da chave, enquanto o segundo, não somente busca os primeiros pontos na competição, mas também a quebra de um jejum de 20 jogos sem vitórias em competições nacionais.

O técnico Zé Marco para a partida contar com três reforços. O volante Renato, o lateral direito Thomas Ben-Hur e o atacante Marcelo tiveram seus nomes divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O trio, ano passado, vestiu a camisa do Imperador Galvez. Outro atleta que será relacionado para o duelo será o meia Ciel, após um período no departamento médico. O meia Pisika, expulso após o jogo contra o Ypiranga-AP, cumpre suspensão automática.

O confronto deste domingo (20) marca o primeiro encontro entre o técnico Zé Marco e Imperador Galvez, ex-clube. O profissional deixou a equipe no ano passado durante a participação do time na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, onde ambas as partes explicaram na imprensa o motivo da não prorrogação do contrato de trabalho.

Leia a matéria completa em NA MARCA DA CAL, clique AQUI!