Vereadora Michelle fiscaliza transporte público: “Problema que só é debatido em período eleitoral”

Com o crescente número de denúncias de ônibus sucateados, atrasos constantes nas linhas e falta de segurança para os usuários, a vereadora Michelle Melo (PDT) visitou na manhã desta segunda-feira, 28, o Terminal Urbano de Rio Branco, para ouvir funcionários do sistema, comerciantes do entorno e, principalmente, a população que utiliza o transporte coletivo.

A parlamentar comentou que esse não é um problema recente, mas que a população não quer mais esperar por promessas, “há anos essa é uma das situações mais críticas da cidade. O valor cobrado não condiz com o serviço ofertado e quem conhece a realidade não ouve elogios, são críticas diversas. Aliás, muito justas”.

Para Cirleide Costa, moradora do bairro Belo Jardim, durante os finais de semana os atrasos são ainda piores, “a gente até perde a vontade de sair de casa. Precisamos passar horas esperando pelos ônibus sem nem saber se eles vão mesmo passar. Tudo isso correndo o risco de ser assaltado”.

A vereadora Michelle Melo afirmou que irá protocolar requerimentos visando melhorar o serviço, com base no que ouviu de funcionários e usuários, “vim no Terminal Urbano para verificar in loco e ouvir a comunidade. Esse é um problema grave e que só é debatido em período eleitoral. A população está cansada e quer um sistema minimamente eficiente”, finalizou.