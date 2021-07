Agora é pra valer: Libertadores e Sul-Americana iniciam mata-mata

Dez equipes vão representar o Brasil nas duas competições. E vai ter Brasil e Argentina na disputa. Dos dez jogos envolvendo times brasileiros, quatro serão contra equipes argentinas.

Veja os detalhes sobre os principais compromissos da semana.

Libertadores:

Boca Juniors x Atlético-MG

Nesta terça-feira (13/7), um dos jogos mais aguardados desta fase. O Galo vai até a Argentina enfrentar o Boca Juniors no estádio de La Bombonera. A equipe brasileira terminou a fase de grupos com a melhor campanha. Em seis jogos foram cinco vitórias e um empate. Atualmente, a equipe ocupa a 3ª posição do Campeonato Brasileiro.

O Boca teve uma primeira fase complicada, mas acabou passando em 2º no grupo com três vitórias. A equipe não conta mais com Carlos Tévez, que deixou a equipe recentemente. No ano passado, a equipe argentina caiu nas semifinais para o Santos.

São Paulo x Racing

Outro duelo entre brasileiros e argentinos nas oitavas da Liberta. O Tricolor do Morumbi não vem muito bem no Brasileirão, mas já demonstra uma reação. Depois de seis jogos sem vencer, a equipe conseguiu ganhar duas partidas seguidas e deixou a zona do rebaixamento. O São Paulo agora está em 14º.

Na Libertadores, a equipe paulista terminou em 2º no grupo, atrás do Racing, adversário desta terça (12/7). Nos dois duelos da primeira fase o São Paulo empatou fora de casa e acabou perdendo no Morumbi. Agora, as duas equipes se enfrentarão na são paulina mais uma vez.

Cerro Porteño x Fluminense

Depois de uma grande primeira fase, o Flu agora terá que provar a sua força no mata-mata. Depois de fechar a primeira fase líder do grupo D, o Tricolor das Laranjeiras vai até o Paraguai para um duro duelo contra o Cerro Porteño.

Em 7º lugar no Brasileirão, o Fluzão jogará fora de casa nesta terça contra a equipe paraguaia, que acabou a primeira fase no 2º lugar no grupo. O jogo será no estádio La Olla, em Assunção no Paraguai.

Defensa y Justicia x Flamengo

Na quarta (14/7), outro duelo entre brasileiros e argentinos. O Mengão vai até a Argentina para enfrentar o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, o Defensa y Justicia.