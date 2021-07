Alok surge na gravação de seu novo álbum usando camisa do Acre e web enlouquece; veja tudo!

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

As empresárias acreanas Rayssa Alves e Juliana Pejon compartilharam com seus seguidores uma sessão de fotos do famoso DJ Alok.

Eleito um dos melhores DJ do Acre, Alok surge usando uma camisa da marca acreana escrita “MADE IN ACRE”. Em poucas horas no ar, os cliques já arranca centenas de curtidas e comentários.

Na legenda, as empresárias comentam o primeiro trabalho autoral do DJ que tem inspirações nas nos povos indígenas.

Confira: