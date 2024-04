Biblioteca Pública Estadual lança programação da Filmoteca Acreana; Confira

A Biblioteca Estadual Adonay Barbosa dos Santos, mais conhecida como Biblioteca Estadual do Acre, é um ponto de referência cultural no norte do Brasil. Fundada em 10 de março de 1979 pelo governo estadual, mantém um acervo de aproximadamente 80 mil livros, além de oferecer uma variedade de espaços e serviços para a comunidade.

Localizada em Rio Branco, a biblioteca proporciona um ambiente propício para a educação, pesquisa e lazer, contando com áreas destinadas à leitura, estudos, sessões de histórias em quadrinhos, acesso à tecnologia digital e um espaço dedicado especialmente às crianças.

Esta semana, a Biblioteca Estadual está lançando a programação da sua Filmoteca Acreana, que promete entreter e enriquecer culturalmente o público. Entre os dias 29 de abril a 03 de maio, serão exibidos diversos filmes de diferentes gêneros e épocas, oferecendo uma experiência cinematográfica diversificada.

A programação da Filmoteca Acreana é mais uma iniciativa da Biblioteca Estadual para promover o acesso à cultura e ao entretenimento, reafirmando seu compromisso com a comunidade acreana. Os próximos filmes ainda serão divulgados pela biblioteca.

Filme A ilha da imaginação

Foi exibido nesta segunda-feira, 29/04, durante a sessão das 15:00, com duração de 96 min

Filme Como treinar o seu dragão

Será exibido na terça-feira, 03/05, durante a sessão das 15:00 com duração de 96 min

Se você busca enriquecer seu conhecimento, se divertir ou simplesmente desfrutar de um momento cultural, não deixe de conferir a programação da Filmoteca Acreana e aproveitar tudo o que a Biblioteca Estadual Adonay Barbosa tem a oferecer.

Para mais informações sobre horários de funcionamento e outras atividades, visite a Biblioteca Estadual em Rio Branco, Acre, de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.

Veja a programação divulgada pela biblioteca: