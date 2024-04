Governador Gladson Cameli firma ordem de serviço para construção da unidade da Defensoria Pública em Sena Madureira

O governador Gladson Cameli esteve presente nesta segunda-feira, 29, na cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da unidade da Defensoria Pública em Sena Madureira. Ao lado da defensora pública-geral, Simone Santiago, o governador reforçou o compromisso do governo em fornecer estruturas adequadas para atender a população de baixa renda com o direito à justiça.

O objetivo da iniciativa é construir uma sede moderna, bem equipada e tecnologicamente avançada para oferecer serviços jurídicos à comunidade local. O terreno escolhido para a construção está localizado na Rua Siqueira Campos, número 264, no Centro de Sena Madureira.

Para o governador Gladson Cameli, a assinatura da ordem de serviço para a construção do prédio da Defensoria Pública do Acre em Sena Madureira representa um marco importante para a população deste município. Essa iniciativa proporcionará acesso à justiça para aqueles que não têm condições de arcar com custos advocatícios, promovendo a cidadania e aproximando o Estado de Direito dos cidadãos. Ele reconhece que a Defensoria Pública desempenha um papel fundamental nesse processo, assegurando que todos tenham seus direitos constitucionais respeitados.

“Esse é um momento digno de congratulações, liderado pela Dra. Simone, que realiza um trabalho notável em prol da nossa Defensoria, promovendo cidadania e aproximando o Estado de Direito da população. Sena Madureira, como costumo dizer, está entrelaçada à nossa história, sendo um epicentro do protagonismo acreano, e a presença da Defensoria só reforça isso. A instituição já marcou presença em diversos municípios, não apenas com estruturas físicas, mas também com iniciativas como a carreta itinerante, levando cidadania e mostrando a importância da justiça para o povo”, afirmou o governador.

Com um investimento total de R$ 911 mil, a construção da unidade da Defensoria Pública representa não apenas uma melhoria na infraestrutura, mas também na geração de empregos durante a realização da obra. Além disso, a nova sede proporcionará melhores condições de atendimento para os assistidos do município, garantindo o acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A defensora pública-geral, Simone Santiago, reforça o significado histórico da construção da unidade própria da Defensoria Pública, destacando os avanços conquistados nos últimos anos e a importância da nova estrutura para oferecer dignidade, conforto e qualidade nos serviços prestados à população de Sena Madureira.

“Este é um momento histórico para a Defensoria Pública, com a construção da sua própria unidade. São inúmeros os avanços obtidos pela Defensoria nos últimos anos, especialmente sob a gestão do governador Gladson Cameli. E a nossa população pode esperar uma estrutura que oferecerá mais dignidade, conforto e qualidade em nossos serviços. As pessoas se sentirão valorizadas e acolhidas, encontrando aqui uma solução para seus conflitos e problemas, à altura das necessidades da comunidade de Sena Madureira. Isso é o que essa comunidade merece”, conta Simone Santiago.

A assinatura da ordem de serviço foi realizada de forma simbólica pelo governador, representando o compromisso do Estado em fornecer recursos para a construção da nova unidade da Defensoria Pública, visando melhorar o acesso à justiça e fortalecer os direitos da população acreana.

Veja fotos: