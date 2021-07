Ao lado de indígenas do Acre, DJ Alok mostra bastidores da gravação de novo álbum

O DJ Alok fez questão de publicar em seu perfil do Instagram novos registros dos bastidores da gravação do seu mais novo álbum em homenagem aos povos originários do Brasil.

Nas imagens, ele aparece com indígenas do Acre, das etnias Yawanawá e Huni Kui.

“O projeto mais importante da minha carreira. Contando os dias pra compartilhar com vocês o álbum e o documentário”, escreveu o artista que deve vir ao Acre nos próximos dias, como noticiado pelo ContilNet.

Esse é o primeiro álbum da carreira do produtor.

Alok apareceu nas últimas semanas vestindo a marca acreana ‘Made in Acre’, com os filhos e a esposa. O assunto repercutiu no Estado.