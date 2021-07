Apresentado, Renato compara o Flamengo à Seleção: “Tão grande quanto”

O Flamengo apresentou, de maneira oficial, o técnico Renato Gaúcho nesta segunda-feira (12/7). Dessa forma, a entrevista coletiva de apresentação foi recheada de temas pertinentes sobre o futuro trabalho do treinador. Em meio a isso, o comandante respondeu sobre o investimento do clube. Criticado anteriormente, quando estava no Grêmio, sobre “esquivas” com relação às cifras, ele apontou a importância deste dinheiro e citou o exemplo do Paris Saint-Germain.

“Se você gasta 100 reais por mês, você vai ser cobrado por título. Se você gastar 200 milhões, você vai ser cobrado por título. Se você gastar 1 bilhão, você vai ser cobrado por título. É lógico que você tem uma vantagem quando qualifica o grupo, a chance de vencer são maiores”, disse Renato Gaúcho.

