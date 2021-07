Bebedeira em família quase termina em morte de casal, em ramal de Rio Branco

A jovem Francisca Barros de Araújo, 20 anos, e o marido dela, Marcelo Braga de Araújo, 27 anos, foram feridos a golpe de faca, na noite deste sábado (10), na rua Renascimento, no Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisca e Marcelo estava na companhia de vários “familiares” participando de uma bebedeira em uma residência, quando houve um desentendimento entre as vítimas e uma mulher. O casal começou a agredir uma mulher, porém, o marido não conformado ao ver a esposa sendo agredida, de forma covarde, pegou uma faca e desferiu um golpe em Marcelo, na altura das costelas. Já Francisca foi atingida por um golpe na face. Após a ação, o criminoso e a esposa dele fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do casal é estável.

Policiais militares do 2° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime, mas ninguém foi preso.

O caso deve ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).