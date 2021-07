Briga de rua: Marido ataca esposa a facadas para tentar tomar porção de entorpecente

Uma mulher de 41 anos foi esfaqueada pelo marido nesta segunda-feira (26) durante briga do casal por causa de droga em uma residência que fica localizada no bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia. O autor do atentado fugiu.

Informações do boletim de ocorrência dão conta de que o homem chegou em casa exigindo a porção de entorpecente que a mulher tinha adquirido para ela consumir.

A vítima teria recusado entregar a droga para o marido usar e foi atacada com uma facada no braço esquerdo.

Logo depois de cometer a tentativa de feminicídio, o autor do crime fugiu e a vítima foi socorrida para o hospital João Paulo II em uma ambulância do Samu.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada para fazer o boletim de ocorrência.