Centro Universitário Uninorte lança nesta quarta-feira campanha de negociação e renegociação de dívidas

Os descontos para pagamento à vista podem chegar a 80% do valor atualizado da dívida, de acordo com o tempo de vencimento dos débitos.

O Centro Universitário Uninorte lança hoje o Negocia, Campanha de negociação e renegociação de débitos para você, que teve seu sonho interrompido ou pensa parar de estudar devido ao acúmulo de débitos ocasionados durante esse momento crise.

Os descontos e incentivos para pagamento podem chegar a 80% do valor da dívida atualizada e serão válidos para as negociações concretizadas até 15 de agosto de 2021.

As simulações de propostas disponíveis para concretização dos acordos podem ser feitas pelo Autoatendimento, no portal Negocia aqui pelo atendimento do CIA – Centro Integrado de Atendimento, nas modalidades on-line e presencial. Saiba mais https://www.uninorteac.edu.br/.

Estão habilitados à Campanha todos os contratos com títulos vencidos até 30/06/2021 que atendam às regras estabelecidas no Regulamento Negocia Uninorte.

Para maiores esclarecimentos sobre a Campanha, acessar Regulamento aqui: https://www.uninorteac.edu.br/campanha-negocia.

Link do Portal Negocia: https://negocia.uninorteac.edu.br/home