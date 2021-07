Com aval da direção nacional do MDB, Jéssica Sales confirma pré-candidatura ao Senado

Confirmada

O presidente nacional do MDB, o deputado federal por São Paulo, Baleia Rossi, confirmou hoje, em Brasília, o nome da deputada federal Jéssica Sales (MDB) como pré-candidata do partido ao senado pelo Acre em 2022. A decisão aconteceu após uma reunião entre Jéssica, Rossi e o deputado federal Flaviano Melo, presidente regional da legenda.

Confusão grande

Com a candidatura de Jéssica Sales, a briga pelo senado fica ainda mais acirrada. Só na base do governo Gladson (Progressistas), são ao menos cinco candidaturas postas até o momento: Mailza Gomes (Progressistas), Alan Rick (DEM), Marcia Bittar (Sem partido), Vanda Milani (SDD) e Jéssica Sales (MDB). Fora isso, do outro lado, ainda há os nomes de Jorge Viana (PT), Jenilson Leite (PSB) e Sanderson Moura (PSOL), também de olho na disputa pela única vaga no Senado. Até lá, a confusão vai ser grande.

Coletiva

Após as denúncias de assédio sexual contra o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, hoje foi mais um dia cheio para o gestor. Para dar sua versão e tentar explicar o caso, o secretário convocou uma coletiva na manhã desta terça-feira (13). Lima negou todas as acusações e voltou a afirmar que está sendo atacado e sofrendo retaliações porque decidiu “fazer trocas, cortar pela raiz qualquer indício de corrupção”.

Processo administrativo

Na mesma coletiva o secretário anunciou que, a pedido dele, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) vai abrir um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar as denúncias de assédio sexual e moral que pesam contra ele. “Decidimos abrir o PAD pra que essas mulheres sejam ouvidas e para que eu tenha a possibilidade de me defender”, disse.

Tem mais

A vereadora Michelle Melo (PDT), que foi a primeira pessoa a receber as denúncias das servidoras contra o secretário, revelou na sessão da Câmara Municipal desta terça, que após as primeiras denúncias, outras mulheres criaram coragem e a procuraram para relatar outros casos de assédio na Prefeitura. Melo voltou a pedir o afastamento do secretário Frank Lima e apresentou ainda um PL propondo a adoção de medidas contra o assédio sexual e a criação de um canal de denúncia e orientação das vítimas.

Afastamento

Na sessão de hoje do Parlamento Municipal, outros vereadores também pediram o afastamento do secretário. Emerson Jarude (MDB), Adailton Cruz (PSB), Lene Petecão (PSD) e Raimundo Neném (PSB) argumentaram que a saída de Frank Lima da pasta é necessária para que as investigações transcorram sem interferências.

Inveja

Durante o pronunciamento que fez na manhã de hoje, o secretário Frank Lima chegou a insinuar que a vereadora Michelle Melo deu voz às denúncias por inveja. “O problema dela comigo já entrou para a esfera pessoal. O que ela quer, pelo que dizem por aí, é ser secretária de Saúde, mas não vai ser”, disse. Pelo twitter, a vereadora rebateu: “Podem printar e Retuitar: Eu, Michelle de Oliveira Melo, não assumirei cargo algum na gestão do prefeito Tião Bocalom, nem que fosse convidada. Obrigada, de nada! Agora vamos voltar aos assuntos sérios? Sigamos, há muito trabalho pra fazer!”

Auditoria na Educação

O Governo do Estado entregou hoje, ao TCE, a primeira parte da auditoria realizada na Secretaria Estadual de Educação. O pedido de auditoria partiu do próprio governador, Gladson Cameli, após estourarem denúncias de corrupção e superfaturamento na pasta, que culminaram com a queda do ex-secretário Mauro Sérgio. De acordo com a Controladoria Geral do Estado, uma segunda fase da auditoria já está em execução.

Motociata

Ao lado de Márcia e Marcio Bittar (MDB), o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo convocando os acreanos para uma motociata de apoiadores, que vai ocorrer no município de Cruzeiro do Sul, no próximo sábado (17). Apesar de não vir ao Acre para a primeira motociata, o presidente prometeu que ainda este ano vem à Rio Branco para um passeio de moto e para anunciar investimentos no estado. A manifestação dos motociclistas será em apoio ao presidente e ao voto impresso.

Discutindo o clima

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) anunciou hoje que Rio Branco foi escolhida para sediar o XXI Encontro Nacional do CB27 (Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras). O evento, que tem como objetivo de discutir financiamentos para ação climática, vai ocorrer no Teatro Hélio Melo no próximo dia 16 de julho. O encontro será transmitido ao vivo pela plataforma Zoom.