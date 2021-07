Eduardo Leite fala sobre homossexualidade em entrevista a Bial: ‘Eu sou gay. E tenho orgulho disso’

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falou de sua orientação sexual em entrevista gravada na tarde desta quinta-feira (1º), ao programa Conversa com Bial, da TV Globo. A entrevista foi veiculada na madrugada desta sexta (2).

“Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso.”

Leite disse que não tem “nada a esconder” e que se orgulha de sua sexualidade.

“Agora, como a minha participação nessa política nacional, nesse debate nacional, começa a despertar talvez maiores ataques por conta de adversários, alguns vêm com piadas, ilações, como se eu tivesse algo a esconder. Pois bem, que fique claro, não tenho nada a esconder. Tenho orgulho dessa integridade de poder aqui dizer também sobre a minha orientação sexual, quem eu sou, embora devêssemos viver num país em que isso fosse uma não questão, mas, se é, está aqui claro”, disse.

O governador do RS cumpre agenda em São Paulo nesta quinta-feira. Ele é um dos pré-candidatos do PSDB à Presidência da República, devendo disputar prévias contra o governador de São Paulo, João Doria, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto e o senador cearense Tasso Jereissati.