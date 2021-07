Em Xapuri, mais de 50 pessoas receberam imunizantes vencidos e serão revacinadas

Em Xapuri, no interior do Acre, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) afirmou nesta segunda-feira (6) que aplicou 51 doses vencidas da AstraZeneca nos moradores.

A notícia se espalhou após um levantamento feito na última semana sobre as doses vencidas aplicadas nos Estados. A Semsa havia negado a informação, mas voltou atrás.

A Prefeitura decidiu revacinar as 51 pessoas que receberam as doses com prazo ultrapassado.

Rio Branco, Senador Guiomard, Acrelândia, Epitaciolândia, Porto Walter e Cruzeiro do Sul também apareceram no levantamento, mas negaram que as doses estavam vencidas.

As 51 pessoa serão revacinadas e acompanhadas por 6 meses, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).