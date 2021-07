Esposa de Cid Moreira expõe verdade, após bomba com filho adotivo deserdado: “Processando de novo”

Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, surgiu no Instagram do jornalista para rebater o filho adotivo do profissional, Roger Moreira. Em resumo, o rapaz procurou a mídia e expôs o grande drama familiar que vive atualmente, durante o quadro ‘Hora da Venenosa’, comandado por Fabíola Reipert no ‘Balanço Geral’, da Record.

A princípio, o jovem explicou sobre a relação conflitosa entre eles, deixando claro que não receberá um real sequer de toda a herança do comunicador. Entretanto, a mulher do jornalista fez questão de fazer um longo vídeo para acabar com todas as suposições da história. Segundo ela, por conta dos processos que tramitam em segredo de justiça, o famoso não pode se posicionar publicamente, mas ela sim.

“O O Cid cortou relacionamento com ele quando ele saiu falando por aí que estava processando o Cid na Justiça do Trabalho, o que era super injusto na época. Agora está processando o Cid de novo e tá falando de amor. Peço desculpas pelo desabafo, sinto muito por tudo isso. O Cid há 74 anos trabalhando, pagando as contas dele, digno, muito correto. Ele fez a Bíblia completa”, explica Fátima Sampaio.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!