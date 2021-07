Gladson chega aos 2 anos e meio de gestão cumprindo apenas 10 das 68 promessas de campanha

O G1 divulgou neste sábado (3) um panorama com a quantidade de promessas de campanha cumpridas e não cumpridas pelos governadores dos Estados do Brasil nos 2 anos e meio de gestão, com base no que foi registrado antes das eleições no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Gladson Cameli (Progressista), de acordo com o apurado, cumpriu apenas 10 das 68 promessas, sendo que outras 8 estão em parte sendo atendidas. 50 não foram cumpridas.

No quesito administração, a única proposta atendida foi a de redução de cargos. Nas categorias Direitos Humanos e Sociais, Economia, Esporte, Infraestrura (apenas uma em parte sendo atendida), Saúde (duas em parte sendo concluídas) e Transparência, o chefe do executivo não apareceu com propostas efetivadas.

Educação foi a área de maior destaque na gestão de Cameli. O governo já proporcionou o Espaço Cultura Interativa, universidade aberta para todos os profissionais da Educação, instituiu o ensino médio profissionalizante em tempo integral e criou o programa Aprender Mais no Ensino Médio.

Gladson se prepara para as próximas eleições de 2022, quando deverá se candidatar à reeleição.