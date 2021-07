Gladson derruba restrições de horários e bares e restaurantes já podem funcionar; saiba detalhes

O governador Gladson Cameli (Progressista) revogou nesta sexta-feira (30) o decreto que trata do horário limite para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais em todo o Estado, durante a pandemia do novo coronavírus.

Bares, restaurantes e espaços de festas não precisam mais encerrar suas atividades às 00h, como previa a decisão anterior, publicado no último dia 14 de maio de 2021.

O toque de recolher até 5 h também deixa de valer a partir desta sexta-feira.

De acordo com o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, em entrevista ao ContilNet, a decisão não exclui a determinação do Pacto Acre sem Covid que estipula limite de público. Os espaços devem funcionar com apenas 50% do limite total na bandeira amarela.

Órgãos públicos voltam ao atendimento presencial

O retorno aos atendimentos presenciais nos órgãos do Executivo já acontece nesta segunda-feira (2).

Os servidores devem apresentar a carteira de vacinação no setor de recursos humanos do respectivo órgão ou entidade, para fins de inserção no sistema de gestão de pessoas.

Apenas será permitida a manutenção do regime de trabalho remoto aos servidores que integrem o grupo de risco e os que não foram vacinados com segunda dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

O Acre já conseguiu vacinar com pelo menos a primeira dose mais de 50% da população total.

O horário de atendimento ao público será corrido, de 7h30 às 13h30, de segunda-feira a sexta-feira, salvo disposição em contrário em regulamento específico.