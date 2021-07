Homem morre após ser atacado por tubarão em Pernambuco

A vítima teve lesões graves na coxa e em uma das mãos, que foi amputada, de acordo com os bombeiros.

As imagens são fortes e é possível observar os ferimentos no corpo da vítima do ataque. A morte foi confirmada pela assessoria de comunicação do HR, no início da tarde deste sábado.

Testemunha do ataque, o mecânico Edriano Gomes afirmou que a vítima estava bebendo com amigos. Por volta das 14h o homem entrou na água. O tempo tinha ficado nublado e a maré estava enchendo.

Quando o tubarão atacou, segundo Edriano Gomes, havia apenas uma outra pessoa no mar, além da vítima.