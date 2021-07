Igreja em homenagem a Maradona é inaugurada no México

O México adora futebol, tanto é que já recebeu duas edições da Copa do Mundo (1970 e 1986). Claro que os mexicanos também são fascinados por grandes jogadores da história, como o craque argentino Maradona, falecido em novembro de 2020. O amor ao eterno “camisa 10” é tanto que foi criada uma igreja em sua homenagem na cidade de Puebla, a 131 km da Cidade do México.

A primeira Igreja Maradoniana foi inaugurada na rua 5 de Mayo, no bairro San Andrés Cholula e, como mostra a versão mexicana do portal esportivo Olé, a ideia é homenagear e adorar Diego Armando Maradona, em especial no país em que “tocou o céu com as mãos” – referência ao famigerado gol feito com a mão esquerda na partida contra a Inglaterra, válida pelas quartas de final da Copa de 1986.

Leia mais em TRENDSBR, clique AQUI!