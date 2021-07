Instituto de Pesos e Medidas vistoria empresas de extintores em Cruzeiro do Sul

Nesta semana, o Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem/AC) iniciou uma etapa de vistorias de concessão para empresas de extintores de incêndio, instaladas na cidade de Cruzeiro do Sul.

Os agentes da autarquia estão executando as regras determinadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), como exemplo, as inspeções técnicas e manutenções de extintores

“Aspectos de segurança dos extintores, bem como o estado de conservação dos equipamentos, em busca de possíveis sinais de corrosão, achatamento, ou vazamento nas mangueiras e componentes, são alguns itens que estão sendo fiscalizados pelas equipes técnicas”, informa o diretor-presidente do Ipem/AC, Tom Sérgio de Menezes.

Também observa-se nas vistorias a indicação de conformidade do extintor, medição do equipamento para comparativo com o peso descrito no cilindro, além de testagens que garantam a qualidade do produtos expostos à venda.

“O lacre, o selo, a etiqueta e o quadro de instruções são a garantia de verificação técnica do extintor. Por isso, não aceite extintor sem esses quatro itens de segurança”, orienta o coordenador do Ipem/AC, Alexandre Martins.

As ações metrológicas do Ipem/AC na cidade de Cruzeiro do Sul e demais municípios do Vale do Juruá estão no cronograma do projeto governamental Rota da Qualidade, que propõe uma relação de consumo transparente, fiel e satisfatória para a população.