Livramento: Motociclista escapa da morte ao ser atropelada por caminhão

Mais um grave acidente foi registrado em Porto Velho (RO). Na manhã desta terça-feira (26) uma mulher escapou da morte após ser atropelada por um caminhão na Rua da Beira com Matrinchã, no bairro Lagoa, em Porto Velho (RO).

As informações de testemunhas afirmam que o motorista do caminhão de uma empresa de construção seguia na Rua da Beira sentido ao Trevo do Roque e ao tentar fazer conversão à direita na Rua Matrinchã atingiu a motociclista que vinha logo atrás e tentava uma ultrapassagem pela direita.

No atropelamento, a mulher por muito pouco não foi parar embaixo do caminhão, o que teria provocado possivelmente a morte dela.

Um dos pneus do caminhão ainda atingiu o pé da vítima, que ficou muito lesionado. A mulher também sofreu ferimentos no rosto.

Ela ficou ao chão gritando de dor até ser socorrida por uma equipe do Samu. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi chamada para registrar a ocorrência, haja vista que aquela área é de responsabilidade da União.